Koeman en negentien andere prominenten in ’voetbalraad’ UEFA

De Kroaat Zvonimir Boban, hoofd voetbal bij de UEFA, leidt de nieuwe raad. De oud-speler van AC Milan wordt bijgestaan door de Italiaanse UEFA-scheidsrechtersbaas Roberto Rosetti. Zinédine Zidane, José Mourinho, Carlo Ancelotti, Fabio Capello, Gareth Southgate, Jürgen Klinsmann, Luis Figo en Michael Laudrup zijn enkele andere grote namen die deel gaan uitmaken van het nieuwe orgaan.

De eerste vergadering van de voetbalraad van de UEFA is 24 april in Nyon, rond de finale van de Youth League. De prominenten krijgen een adviserende rol. Het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond kan de voorstellen over reglementswijzigingen of de organisatie van het voetbal omzetten in nieuw beleid.