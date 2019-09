Janmaat heeft plots nieuwe trainer

De 49-jarige Spanjaard moet plaatsmaken voor zijn vijf jaar oudere landgenoot Quique Sánchez Flores, die in het seizoen 2015-2016 ook al trainer van de 'Hornets' was.

Watford staat na vier speelrondes onderaan in de Premier League met één punt. De ploeg van verdediger Daryl Janmaat verloor de eerste drie competitiewedstrijden, tegen Brighton & Hove Albion (0-3), Everton (1-0) en West Ham United (1-3). Na de zege in de League Cup op Coventry City (3-0) pakte Watford bij Newcastle United het eerste punt van het seizoen (1-1). Het vertrouwen van de clubleiding in Gracia was toen echter al verdwenen, zo bleek zaterdag toen Watford het vertrek van de Spanjaard openbaarde.

De oud-speler van onder meer Athletic Bilbao en Real Sociedad begon in januari 2018 bij Watford. Hij eindigde dat jaar met zijn ploeg op de veertiende plek in de Premier League. Vorig seizoen werden The Hornets elfde. Watford haalde ook de finale van de FA Cup, maar daarin was Manchester City veel te sterk (6-0).

De Pozzo-familie, eigenaar van Watford, besloot Sánchez Flores terug te halen. De Spanjaard vierde als trainer zijn grootste successen met Atlético Madrid. Hij won met de Madrilenen in 2010 de Europa League en Europese Supercup.