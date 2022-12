Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Deckers verrast Brouwer op NK tennis

21:31 uur Alec Deckers heeft de kwartfinales bereikt bij de Nederlandse kampioenschappen in Amstelveen. De zoon van voormalig Wimbledonkampioen Richard Krajicek versloeg in de eerste ronde de als derde geplaatste Gijs Brouwer. De setstanden waren 6-3 en 6-4.

Brouwer, de nummer 157 van de wereld, veroverde in 2020 de Nederlandse titel. Op de US Open bereikte hij afgelopen najaar de tweede ronde. Deckers is de nummer 546 van de wereld. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen Jarno Jans.

De andere kwartfinales gaan tussen Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong, Thiemo de Bakker en Robin Haase en Mees Röttgering en Tallon Griekspoor.

Zelenski verzoekt IOC: geen Russische sporters op Spelen

19:39 uur De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zich uitgesproken tegen het toelaten van Russische atleten op de Olympische Spelen van Parijs 2024. Zelenski deed dat in een gesprek met Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Bach had vorige week gezegd dat de deelname van Russische en Belarussische sporters aan de Spelen in de Franse hoofdstad nog onzeker is. Zelenski sprak de Duitser daarop aan, onder meer door te vermelden dat inmiddels 184 Oekraïense atleten zijn overleden sinds Rusland het land is binnengevallen.

„Je kunt niet proberen neutraal te zijn wanneer de fundamenten van het vreedzame leven worden weggevaagd en de universele menselijke waarden worden genegeerd”, citeerde het bureau van Zelenski de president. „Een rechtvaardig antwoord op dergelijke acties kan alleen de volledige isolatie zijn van deze terroristische staat in de internationale arena, met name bij grote sportevenementen.”

Hockeysters Den Bosch tegen SCHC in Europese titelstrijd

16.51 uur: De hockeysters van Den Bosch en SCHC nemen het tegen elkaar op in de kwartfinale van de strijd om de Euro Hockey League. Dat is het resultaat van de loting voor het toernooi dat in het paasweekeinde bij Pinoké wordt gehouden. Het mannenteam van de Amstelveense hoofdklasser plaatste zich bij het debuut in de EHL in oktober voor de eindstrijd en kreeg de organisatie toegewezen. De beste acht mannen- en vrouwenteams strijden tussen 6 en 10 april om de titels.

Pinoké neemt het in het mannentoernooi op tegen het Belgische Royal Racing Club de Bruxelles. Bloemendaal, de tweede Nederlandse vertegenwoordiger in de Final8 van de EHL, lootte het Duitse Harvestehuder THC.

Arno Kamminga komend weekeinde wel present op NK zwemmen

16.00 uur: Arno Kamminga doet komend weekeinde mee aan het Nederlands kampioenschap kortebaan in Den Haag. De specialist op de schoolslag sloeg de WK kortebaan, die deze week in Melbourne op het programma staan, over vanwege een gebrek aan frisheid.

Kamminga, die op de Olympische Spelen twee keer zilver veroverde, was volgens bondscoach Mark Faber na een ’kwakkelzomer’ niet voldoende hersteld voor Melbourne. Begin december won hij in de Rotterdam Qualification Meet wel de 100 meter schoolslag in een tijd van 58,90.

De NK kortebaan is van vrijdag tot en met zondag in het Hofbad in Den Haag.

Chelsea rest van het seizoen zonder voormalig Vitesse-huurling Broja

14.11 uur: Chelsea moet het lange tijd stellen zonder de 21-jarige aanvaller Armando Broja. De Engels-Albanese spits wacht een knieoperatie en mist naar alle waarschijnlijkheid de rest van het seizoen.

Broja liep de blessure zondag op tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Aston Villa in Abu Dhabi. Nader onderzoek in Engeland wees uit dat hij een scheur in zijn voorste kruisband heeft.

Broja, die twee jaar geleden als huurling voor Vitesse speelde, kwam dit seizoen twaalf keer in actie in de Premier League en maakte één doelpunt.

Chelsea hervat de competitie op 27 december met een thuiswedstrijd tegen Bournemouth.

Ervaren zeiler Bekking voor negende keer in The Ocean Race

13.42 uur: Bouwe Bekking doet namens Team JAJO mee aan The Ocean Race. Hij gaat tijdens de komende editie van de beroemde zeilwedstrijd de rol van wachtleider vervullen. The Ocean Race begint in januari in Alicante.

„De gedachte van de campagne spreekt me aan”, aldus de 59-jarige Bekking. „Het kansen bieden aan een nieuwe generatie, met een jonge Nederlandse schipper in de persoon van Jelmer van Beek. Voor de duidelijkheid: Jelmer zal samen met Max Deckers, de navigator, de tactische en strategische beslissingen nemen. Ik kan ze desgevraagd punten en ideeën aangeven die ze in hun afwegingen mee kunnen nemen.”

Voor de ervaren Bekking wordt het al zijn negende deelname aan The Ocean Race. Meerdere keren was hij schipper.

Team JAJO bestaat in totaal uit zes Nederlandse zeilers. Naast Van Beek en Deckers zijn dat Rutger Vos, Laura Vos en Jorden van Rooijen.

Genoeg sneeuw voor Vierschansentoernooi

12.50 uur: Het Vierschansentoernooi, een jaarlijks meerdaags toernooi in het schansspringen, kan deze winter doorgaan. De vier locaties in Duitsland en Oostenrijk hebben voldoende sneeuw voor de wedstrijden rond de jaarwisseling.

„Dankzij de koude nachten en het winterweer zijn we er nu al met een minimale energie-inbreng in geslaagd voldoende sneeuw te produceren in de vier stadions”, aldus Peter Kruijer, de voorzitter van het organisatiecomité. „De voorbereidingen op het Vierschansentoernooi kunnen nu snel beginnen.”

Er wordt traditioneel gesprongen in het Duitse Oberstdorf (29 december) en Garmisch-Partenkirchen (1 januari) en in het Oostenrijkse Innsbruck (4 januari) en Bischofshofen (6 januari).

De 26-jarige Japanner Ryoyu Kobayashi won vorig seizoen voor de tweede keer het Vierschansentoernooi. Hij zegevierde eerder in 2019.

Hockeyers verliezen maand voor WK met 3-0 van Britten

08.59 uur: De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League, een maand voor het WK, een kansloze nederlaag geleden tegen Groot-Brittannië. Het werd 3-0 in het Argentijnse Santiago del Estero. Het was pas de eerste wedstrijd in de landencompetitie voor de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee.

De eindstand was al na 38 minuten bereikt. Zachary Wallace nam twee doelpunten voor zijn rekening, Phil Roper was ook trefzeker. De 3-0 van Wallace was een strafbal, die was toegekend nadat Jip Janssen de bal met een voet van de lijn had gehaald.

In het laatste kwart ging aanvaller Steijn van Heijningen naar de kant, mogelijk met een hamstringblessure. Bij Oranje ontbraken onder anderen Seve van Ass en Joep de Mol.

„Het was een zware wedstrijd voor ons. In de eerste helft creëerden zij niet zoveel kansen”, zei Thierry Brinkman. „Ze kwamen vijf keer in de cirkel en maakten twee doelpunten. Bij ons was het niet goed genoeg, niet agressief genoeg. Hopelijk gaat het morgen beter.” Donderdag komen de mannen in actie tegen Argentinië.

Oranje bereidt zich in Argentinië voor op het WK in India, dat op 13 januari begint. Op 14 januari neemt Nederland het op tegen Maleisië. Tot die tijd komt de ploeg van Delmee nog drie keer in actie.

Bucks bezorgen Warriors in NBA al twaalfde nederlaag in uitduel

07.50 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben Golden State Warriors in de NBA al de twaalfde nederlaag van het seizoen in een uitwedstrijd bezorgd. In het eigen Fiserv Forum werd het 128-111 voor de Bucks, die al de twintigste overwinning van het seizoen boekten.

Giannis Antetokounmpo had met 30 punten een belangrijk aandeel in de overwinning van de Bucks. Bobby Portis was goed voor 25 punten. Aan de zijde van de Warriors kwam Stephen Curry tot 20 punten.

Voor de Warriors was het een frustrerende avond met vijf technische overtredingen. Drie daarvan vonden al plaats in het eerste kwart, waarin Curry furieus was toen een overtreding op hem over het hoofd werd gezien. Na het eerste kwart stond het al 38-27 voor de Bucks.

In de Western Conference heeft alleen Houston Rockets meer uitduels verloren (dertien) dan de Warriors. De komende vijf speelronden spelen de Warriors ook uit. Pas op 25 december komen ze weer in San Francisco in actie. Thuis gaat het de Warriors veel beter af en werden juist twaalf van de veertien duels gewonnen. De regerend kampioen staat daardoor tiende.

De Bucks werden in 2021 kampioen van de NBA. Ook dit seizoen gaat het goed en staan ze tweede in de Eastern Conference. Alleen Boston Celtics doet het vooralsnog beter in de oostelijke divisie.