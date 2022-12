Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Hockeyers verliezen maand voor WK met 3-0 van Britten

08.59 uur: De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League een maand voor het WK een kansloze nederlaag geleden tegen Groot-Brittannië. Het werd 3-0 in het Argentijnse Santiago del Estero.

De eindstand was al na 38 minuten bereikt. Zachary Wallace nam twee doelpunten voor zijn rekening, Phil Roper was ook trefzeker.

Oranje bereidt zich in Argentinië voor op het WK in India, dat op 13 januari begint.

Bucks bezorgen Warriors in NBA al twaalfde nederlaag in uitduel

07.50 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks hebben Golden State Warriors in de NBA al de twaalfde nederlaag van het seizoen in een uitwedstrijd bezorgd. In het eigen Fiserv Forum werd het 128-111 voor de Bucks, die al de twintigste overwinning van het seizoen boekten.

Giannis Antetokounmpo had met 30 punten een belangrijk aandeel in de overwinning van de Bucks. Bobby Portis was goed voor 25 punten. Aan de zijde van de Warriors kwam Stephen Curry tot 20 punten.

Voor de Warriors was het een frustrerende avond met vijf technische overtredingen. Drie daarvan vonden al plaats in het eerste kwart, waarin Curry furieus was toen een overtreding op hem over het hoofd werd gezien. Na het eerste kwart stond het al 38-27 voor de Bucks.

In de Western Conference heeft alleen Houston Rockets meer uitduels verloren (dertien) dan de Warriors. De komende vijf speelronden spelen de Warriors ook uit. Pas op 25 december komen ze weer in San Francisco in actie. Thuis gaat het de Warriors veel beter af en werden juist twaalf van de veertien duels gewonnen. De regerend kampioen staat daardoor tiende.

De Bucks werden in 2021 kampioen van de NBA. Ook dit seizoen gaat het goed en staan ze tweede in de Eastern Conference. Alleen Boston Celtics doet het vooralsnog beter in de oostelijke divisie.