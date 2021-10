Sport Kort: NK marathon in 2023 en 2024 in Rotterdam

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Nederlandse marathontitels in 2023 en 2024 verdeeld in Rotterdam

11.39 uur: De Nederlandse marathontitels worden in 2023 en 2024 verdeeld tijdens de marathon van Rotterdam. De afgelopen jaren was Amsterdam gastheer van het NK en dat zal de hoofdstad ook volgend jaar nog zijn.

„Wij zijn verheugd om straks voor het eerst sinds 2015 het NK weer te kunnen organiseren”, aldus directeur Mario Kadiks. „Die titelstrijd past uitstekend bij #demooiste, zoals wij ons evenement met gepaste trots noemen. De bijzondere sfeer in Rotterdam, het snelle parcours en de iconische finish op de bruisende Coolsingel inspireren de nationale top ongetwijfeld tot een meeslepende jacht op de medailles.”

Afgelopen weekend gingen de nationale titels in Amsterdam naar Ruth van der Meijden en Khalid Choukoud.

De veertigste editie van de marathon van Rotterdam is zondag. De marathon wordt georganiseerd door Golazo Sports. Le Champion is organisator in Amsterdam.

Basketballers Miami Heat winnen ruim van kampioen Milwaukee Bucks

07.34 uur: De basketballers van Miami Heat zijn voortvarend aan het nieuwe seizoen van de NBA begonnen. Ze wonnen met maar liefst 137-95 van titelverdediger Milwaukee Bucks.

Tyler Herro maakte 27 punten voor Miami. Bam Adebayo had met 20 punten en 13 rebounds ook een groot aandeel in de ruime winst. Stephen Curry was de uitblinker bij Golden State Warriors tegen LA Clippers (115-113). Hij was goed voor 45 punten.