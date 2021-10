Sport Kort: Sven Botman haakt af voor Jong Oranje

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Captain Botman niet bij Jong Oranje, Dallinga bij voorselectie

15.14 uur: Sven Botman is niet opgeroepen voor de komende interlandperiode van Jong Oranje. De 21-jarige aanvoerder, verdediger van Lille, is geblesseerd geraakt.

Aanvaller Thijs Dallinga, die uitkomt voor eerstedivisionist Excelsior, is voor het eerst opgeroepen door bondscoach Erwin van de Looi. Datzelfde geldt voor middenvelder Sven Mijnans van Sparta.

Jong Oranje speelt op vrijdag 12 november in Almere tegen Jong Bulgarije en neemt het drie dagen later in Gibraltar op tegen Jong Gibraltar. Beide duels maken deel uit van de EK-kwalificatiereeks.

Chinese turner Zhang verrast favoriet Hashimoto in meerkampfinale

14.32 uur: De meerkampfinale op de WK turnen in het Japanse Kitakyushu is gewonnen door de Chinees Zhang Boheng. Hij was net iets beter dan de Japanse olympisch kampioen Daiki Hashimoto: 87,981 punten om 87,964. In de kwalificaties was Hashimoto nog de beste.

Illia Kovtoen uit Oekraïne veroverde met 84,899 punten een bronzen plak.

Er deden geen Nederlanders mee aan de meerkampfinale.

Schaatsteam IKO verlengt contract hoofdsponsor tot na Spelen 2026

13.36 uur: Schaatsploeg Team IKO heeft het samenwerkingsverband met hoofdsponsor IKO Insulations met vier jaar verlengd. De hoofdsponsor, producent van dakbedekking en isolatiemateriaal, blijft tot en met de Winterspelen van 2026 aan de ploeg van de broers Erwin en Martin ten Hove verbonden.

Bij Team IKO staan onder anderen Jorien ter Mors, Esmee Visser, Jan Blokhuijsen en Bart Swings onder contract.

„IKO heeft vanaf het begin aangegeven dat het bedrijf de intentie had om voor de lange termijn in de schaatssport te stappen, zodat wij in alle rust ons team konden opbouwen. De samenwerking is optimaal en er is sprake van een grote betrokkenheid van zowel de medewerkers als de klanten van IKO bij ons team”, aldus teammanager Andries Baks.

De ploeg gaat samen met IKO op zoek naar een tweede hoofdsponsor. IKO is sinds 2017 verbonden aan de schaatsploeg.

De Spelen worden in februari van 2026 gehouden in Milaan en Cortina d’Ampezzo.

Nederlandse marathontitels in 2023 en 2024 verdeeld in Rotterdam

11.39 uur: De Nederlandse marathontitels worden in 2023 en 2024 verdeeld tijdens de marathon van Rotterdam. De afgelopen jaren was Amsterdam gastheer van het NK en dat zal de hoofdstad ook volgend jaar nog zijn.

„Wij zijn verheugd om straks voor het eerst sinds 2015 het NK weer te kunnen organiseren”, aldus directeur Mario Kadiks. „Die titelstrijd past uitstekend bij #demooiste, zoals wij ons evenement met gepaste trots noemen. De bijzondere sfeer in Rotterdam, het snelle parcours en de iconische finish op de bruisende Coolsingel inspireren de nationale top ongetwijfeld tot een meeslepende jacht op de medailles.”

Afgelopen weekend gingen de nationale titels in Amsterdam naar Ruth van der Meijden en Khalid Choukoud.

De veertigste editie van de marathon van Rotterdam is zondag. De marathon wordt georganiseerd door Golazo Sports. Le Champion is organisator in Amsterdam.

Basketballers Miami Heat winnen ruim van kampioen Milwaukee Bucks

07.34 uur: De basketballers van Miami Heat zijn voortvarend aan het nieuwe seizoen van de NBA begonnen. Ze wonnen met maar liefst 137-95 van titelverdediger Milwaukee Bucks.

Tyler Herro maakte 27 punten voor Miami. Bam Adebayo had met 20 punten en 13 rebounds ook een groot aandeel in de ruime winst. Stephen Curry was de uitblinker bij Golden State Warriors tegen LA Clippers (115-113). Hij was goed voor 45 punten.