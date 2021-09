Live Europa League: Wat kan PSV bij Sturm Graz?

PSV begint met dezelfde elf basisspelers als zaterdag tegen Willem II. De Eindhovenaren verloren dat duel in Tilburg met 2-1. Schmidt was tevreden over de manier waarop zijn elftal voetbalde en ziet geen aanleiding wijzigingen door te voeren. De Japanner Ritsu Doan neemt de positie van Noni Madueke weer over.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Van Ginkel; Doan, Götze, Gakpo; Zahavi.

Waar PSV een punt overhield aan het eerste groepsduel, is tegenstander Sturm Graz nog puntloos. De Oostenrijkers gingen op bezoek bij AS Monaco met 1-0 onderuit. De Fransen leiden nu de dans in groep B, en de equipe van Myron Boadu gaat deze donderdagavond op bezoek bij Real Sociedad.

PSV gaat in Graz op jacht naar eerherstel. De achterstand op Eredivisie-koploper Ajax is na de nederlaag in Tilburg vier punten. Met een goed resultaat in Graz en aansluitend zondag tegen Sparta zullen de Eindhovenaren met een goed gevoel de interlandperiode willen ingaan.

Madueke en Davy Pröpper zijn vanavond in elk geval niet beschikbaar voor Schmidt. De Engelse aanvaller is nog niet hersteld van de blessure die hij vorige week tegen Go Ahead Eagles opliep, terwijl de middenvelder met lichte klachten in Eindhoven is achtergebleven.

