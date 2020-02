Verstappen positief na eerste dag in nieuwe auto

Formule 1-teams mogen op zo’n dag maximaal honderd kilometer rijden. „Heel positief”, zei Verstappen over zijn gevoel na de testrondjes. „Het is belangrijk om de auto te laten rijden en alle onderdelen te checken, om te zorgen dat alles werkt voordat we naar Barcelona gaan. Ik kan niet wachten om daar te rijden.”

Verstappen doelt dan op de testdagen (19-21 en 26-28 februari) op het Circuit de Catalunya. Daar mogen de tien teams voor het eerst hun nieuwe auto’s testen, tijdens in totaal zes testdagen. De eerste race van het nieuwe seizoen is op 15 maart in Melbourne.