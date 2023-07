Alcaraz weerhoudt Djokovic van 24e grandslamtitel en pakt eerste Wimbledon-eindzege na thriller

Alcaraz heeft met deze winst het schier onmogelijke gepresteerd, door Djokovic op het heilige gras te verslaan, en ook nog eens op het Centre Court. Daar had Djoko immers al sinds 2013(!) niet meer verloren. Al tien jaar ongeslagen, maar daar kwam zondag een eind aan. En al sinds 2017 überhaupt geen nederlaag meer geleden op Wimbledon. Tot zondag. Tot Carlos Alcaraz, het Spaanse wonderkind uit Murcia en de nummer 1 van de wereld.

Bron: discovery+

Djokovic en het gras van Wimbledon is al jarenlang een lovegame: zo is er een statistiek dat als hij eenmaal de eerste set won op Wimbledon, hij nooit verloor. Sterker nog: 78-0. Waanzinnige cijfers. Maar alles is anders na zondag 16 juli 2023, al zag het daar na de eerste set niet naar uit.

Tekst gaat verder onder de tweet

Geen spelplan en ondermaats

Een typisch begin voor Djokovic: beginnen met breekpunt tegen, deze weerstaan en nog vier games later een 5-0 voorsprong hebben. Zo maakte Alcaraz kennis in zijn eerste ontmoeting op een grandslam met de Serviër. De set ging dan ook al snel naar Nole: 6-1. Alcaraz had vooraf al gezegd dat het ’een droom die uit was gekomen om de finale te spelen op Wimbledon’, maar de ervarenheid van het spelen van grandslamfinales leek daar even de doorslag te geven: 34 vs. 1 finales. De jonge Spanjaard leek geen spelplan te hebben en speelde ondermaats.

Tekst gaat verder onder de tweet

Dat beeld veranderde aan het begin van set 2. Alcaraz begon zijn immense forehand meer te gebruiken en kwam zodoende beter in de rally’s. Het leverde hem zowaar een breek voorsprong op, maar een een game later brak hij terug. Djokovic probeerde vervolgens wat cynisch te klappen naar het publiek, dat op de hand van outsider Alcaraz leek te zijn in die fase.

Bron: discovery+

Alcaraz-show

Djokovic kwam op bijna elke eigen servicegame in de problemen, maar de Servische tennisser kwam ook net zo vaak weer terug. Ondanks wat kansjes voor de jonge Spanjaard, draaide het uit op een tiebreak. En Djokovic verliest doorgaans bijzonder weinig tiebreaks. Hij kwam 3-0 voor, Alcaraz kwam tot 3-3 en Djokovic kreeg op service van Alcaraz een setpunt, maar dat ging de mist in. Bij 7-6 voor de Spanjaard - op service van Djokovic - viel een prachtige backhand van ’Carlitos’zomaar binnen: 8-6 en dus set 2 ineens zomaar voor hem.

Carlos Alcaraz schreeuwt het uit. Ⓒ ANP/HH

In de derde set werd het de Alcaraz-show in de beginfase met een breek en fraaie punten. Hij had zelfs kans op een dubbele breek, maar miste die buitenkans. Hij leek zichzelf in de voet te schieten, maar de allesbeslissende vijfde game leek allesbepalend. Met liefst 13 maal deuce en uiteindelijk een 26 minuten durende game trok Alcaraz aan het langste eind. Daar was zelfs Djoko even door geknakt: 6-1 en dus 2-1 in sets voor de nog zeer jonge Spanjaard.

Tekst gaat verder onder de tweet

Kennen we deze Djokovic?

Ook in de vierde set leek Djokovic niet helemaal zichzelf. Vaak uitglijden, challenges aanvragen: was dit wel de Djokovic die we kennen? Toch liet de Spanjaard zijn kansen liggen en bij 2-2 werd hij ineens gebroken. De break - en daarna nog een break - was voldoende voor setwinst: 6-3. Een vijfde set in deze superclash in de finale. En dus toch de Djokovic die we kennen.

De 23-voudig grandslamwinnaar had bij een 1-0 voorsprong dé kans om te breken, maar hij miste. Met enkele fraaie punten - gesteund door het publiek in Londen - trok Alcaraz de game over de streep. Dat gaf ’Carlitos’ de gelegenheid om de gefrustreerde Serviër te breken, die dat vervolgens botvierde door zijn racket kapot te slaan.

Bron: discovery+

Bij 5-4 serveerde Alcaraz voor de eindzege en bij het eerste matchpoint was het raak. Alcaraz stortte ter aarde, waar Djokovic hem sportief feliciteerde.

Revanche

Djokovic blijft zo op 23 grandslamtitels staan. De Serviër is, na zijn zege vorige maand op Roland Garros, in zijn eentje recordhouder. De Spanjaard Rafael Nadal heeft 22 grandslamtitels. Roger Federer blijft met acht titels recordhouder op Wimbledon, voor Djokovic met zeven.

Alcaraz, die vorig jaar de US Open op zijn naam schreef en daarmee voor het eerst een van de vier grote toernooien won, nam met zijn zege revanche voor zijn nederlaag tegen Djokovic in de halve eindstrijd op Roland Garros. Die partij ging ruim een maand geleden de eerste twee sets gelijk op, waarna Alcaraz kramp kreeg en geen weerstand meer kon bieden aan Djokovic.