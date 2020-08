Emotioneel eerbetoon Evenepoel aan Fabio Jakobsen na fraaie zege in Polen

Evenepoel reed in de koninginnenrit van de etappekoers op zo’n 50 kilometer van de finish met veel overtuiging weg van de concurrentie en kwam solo over de meet. Op de laatste meters eerde Evenepoel zijn Nederlandse ploeggenoot Fabio Jakobsen, die woensdag zwaargewond raakte bij een valpartij aan het einde van de eerste etappe. Evenepoel hield bij het passeren van de finish het startnummer van Jakobsen in de lucht, nummer 75.

Bijna 2 minuten na Evenepoel kwam de Deen Jakob Fuglsang als tweede binnen. De Brit Simon Yates werd derde op 2.22.

Zondag verdedigt Evenepoel zijn leiderstrui in de slotrit over 188 kilometer van Zakopane naar Krakau. Zijn voorsprong op Fuglsang bedraagt 1.52. Giro-winnaar Richard Carapaz begon als klassementsleider aan de vierde etappe, maar de Ineos-renner uit Ecuador kwam op zo’n 60 kilometer van de streep ten val. Ook Evenepoel was betrokken bij de valpartij, maar de Belg krabbelde snel weer op en liet niet veel later zijn klasse zien.

„Wat een plaatje, wat een klasse”, schreef Patrick Lefevere, ploegbaas van Deceuninck - Quick-Step, op Twitter over de knappe zege van zijn renner.