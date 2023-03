Primoz Roglic overwint de wind en slaat dubbelslag in Tirreno

De koninginnenrit in de Tirreno werd even voor de start in Morro d’Oro al iets minder zwaar gemaakt. Door de wind op de slotbeklimming werd de finish een kleine tweeënhalve kilometer eerder gelegd. Wel zorgde dit ervoor dat de streep vlak na de steilste kilometers van de Sassotetto kwam te liggen.

Al vroeg in de rit reden er zeven renners weg, met daarbij als belangrijkste namen Davide Ballerini, Zdenek Stybar en Quinn Simmons. Laatstgenoemde besloot zich wel alweer snel in te laten lopen, terwijl de andere zes vooruit bleven rijden. Bora-hansgrohe - de ploeg van klassementsleider Lennard Kämna - zorgde ervoor dat het zestal nooit een hele grote voorsprong kreeg en dankzij Ineos-Grenadiers werden de leiders op dertig kilometer van de streep al gegrepen. Ondertussen waren de coureurs regelmatig in gevecht met de strenge wind.

Op de slotklim gebeurde er vervolgens lang weinig. Het tempo lag als gevolg van de tegenwind laag, waardoor het peloton lang groot bleef. Op zes kilometer van de top opende UAE Team Emirates het bal door flink door te trekken. De eerste echte aanval kwam uit het kamp van Bahrein, waar Damiano Caruso een voorsprong pakte. Doordat ze daarachter vooral naar elkaar bleven kijken, kon de Italiaan gestaag wegrijden. Pas in de laatste kilometer werd hij gegrepen door Enric Mas, Giulio Ciccone, Hugh Carty en zijn ploeggenoot Mikel Landa. Wilco Kelderman en Primoz Roglic konden niet direct mee, maar Kelderman dichtte het gat.

Zodoende gingen - mede door de fikse tegenwind - zeventien coureurs bergop sprinten om de zege. Roglic timede perfect en hield Ciccone en Tao Geoghegan Hart nipt achter zich. In het klassement is zijn voorsprong op Kämna nu vier seconden. Kelderman kwam ook in de eerste groep over de streep en staat vijfde in het algemeen klassement op negentien tellen van zijn kopman.

Het is voor Roglic de zestigste overwinning onder de kleuren van Jumbo-Visma. De Sloveen staat in zijn loopbaan op 67 stuks, maar tijdens de eerste zes reed hij nog voor het kleine ploegje Adria Mobil. Verder werd hij twee jaar geleden onder de vlag van de Sloveense nationale ploeg olympisch kampioen tijdrijden.