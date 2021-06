Opgeluchte Frank de Boer een tevreden bondscoach: ’Eerste stap is gezet’

Dat bleek ook wel, toen Oranje binnen tien minuten een 2-0 voorsprong weggaf. „Na de 2-2 komt het gevoel van teleurstelling en dat komt hard aan. 2-2 voelt als achterstaan. Gelukkig was Denzel (Dumfries, red) daar met een fantastische kopbal. Dan start je het EK goed.”

Het leek alsof Oranje na twee wissels minder ging spelen. „Je gaat toch achterover leunen, dat is altijd het gevaar. Daar hadden we moeite mee. Je moet toch je dingen blijven doen. Dat hadden we even nagelaten en had voor ons duur kunnen aflopen.”

Frank de Boer viert feest met zijn staf. Ⓒ ANP/HH

Volgens De Boer wilde zijn elftal ’continu drukzetten’. „Je moet proberen 90 minuten druk te zetten, maar die tegengoals waren niet nodig. Het is in ieder geval altijd lekker om met een zege te beginnen. De eerste stap is gezet.”

