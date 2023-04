Real maakt in Clásico gehakt van FC Barcelona en gaat naar Spaanse bekerfinale

In de slotfase werd het duel ontsierd door een aantal opstootjes. Liefst tien spelers kregen een gele kaart, waarvan zes van Barcelona. Frenkie de Jong ontbrak bij FC Barcelona nog met een blessure.

Barcelona dacht al in de 3e minuut een strafschop te krijgen voor een handsbal, maar daar ging de scheidsrechter niet in mee. Real was de bovenliggende partij en kreeg in de 12e minuut via Vinícius Júnior de eerste kans. De Braziliaan kon de bal bij de tweede paal net niet in het doel glijden.

Hoofdrol Benzema

Vinícius Júnior had kort voor rust wel succes. Karim Benzema gaf de bal rond de doellijn voor de zekerheid nog een laatste zetje, maar de treffer kwam op naam van Vinícius.

Benzema eiste na rust alsnog de hoofdrol voor zich op. De Franse spits zorgde al snel voor de 2-0. In de 59e minuut Benzema een strafschop en de topscorer was in de slotfase nog eens trefzeker.

Real Madrid, dat de landstitel dit seizoen hoogstwaarschijnlijk aan Barcelona moet laten, speelt zaterdag 6 mei in de bekerfinale tegen Osasuna.

Tekst gaat verder onder de video

Leipzig schakelt Borussia Dortmund uit in Duitse voetbalbeker

RB Leipzig heeft de halve finales van het toernooi om de Duitse voetbalbeker bereikt. De club won op eigen veld met 2-0 van Borussia Dortmund.

Na iets meer dan 20 minuten zette Timo Werner de thuisclub op voorsprong. Ver in de blessuretijd besliste de Hongaar Willi Orbán het duel. Voormalig PSV'er Donyell Malen deed de hele wedstrijd mee bij Dortmund.

Voor de wedstrijd had de leiding van Leipzig al laten weten het contract met trainer Marco Rose te willen verlengen.

Eerder op de avond bereikte ook VfB Stuttgart de halve finales door te winnen bij 1. FC Nürnberg, 0-1. Stuttgart staat onderaan in de Bundesliga.

Fiorentina zet met zege op Cremonese flinke stap naar bekerfinale

Fiorentina heeft woensdag een flinke stap gezet naar de Italiaanse bekerfinale. Het elftal van trainer Vincenzo Italiano won in de eerste ontmoeting in de halve eindstrijd bij Cremonese (0-2). Oud-Feyenoorder Cyriel Dessers deed de tweede helft mee bij Cremonese.

De Braziliaan Arthur Cabral en de Argentijn Nicolás González (strafschop) maakten de treffers voor Fiorentina.

De return volgt over drie weken. In de andere halve finale speelden Juventus en Internazionale dinsdag met 1-1 gelijk.

Dinsdag al schaarden SC Freiburg en Eintracht Frankfurt zich bij de laatste vier. Freiburg zorgde voor een verrassing door Bayern München uit te schakelen.