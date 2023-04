Real maakt in Clásico gehakt van FC Barcelona en gaat naar Spaanse bekerfinale

In de slotfase werd het duel ontsierd door een aantal opstootjes. Liefst tien spelers kregen een gele kaart, waarvan zes van Barcelona. Frenkie de Jong ontbrak bij FC Barcelona nog met een blessure.

Barcelona dacht al in de 3e minuut een strafschop te krijgen voor een handsbal, maar daar ging de scheidsrechter niet in mee. Real was de bovenliggende partij en kreeg in de 12e minuut via Vinícius Júnior de eerste kans. De Braziliaan kon de bal bij de tweede paal net niet in het doel glijden.

Hoofdrol Benzema

Vinícius Júnior had kort voor rust wel succes. Karim Benzema gaf de bal rond de doellijn voor de zekerheid nog een laatste zetje, maar de treffer kwam op naam van Vinícius.

Benzema eiste na rust alsnog de hoofdrol voor zich op. De Franse spits zorgde al snel voor de 2-0. In de 59e minuut Benzema een strafschop en de topscorer was in de slotfase nog eens trefzeker.

Real Madrid, dat de landstitel dit seizoen hoogstwaarschijnlijk aan Barcelona moet laten, speelt zaterdag 6 mei in de bekerfinale tegen Osasuna.