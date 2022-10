Van Gerwen met de schrik vrij in achtste finale World Grand Prix

Van Gerwen (33) gaf de openingsset weg door een finish van 86 niet uit te gooien, waardoor Bunting kon profiteren. In de set die volgde kwam Van Gerwen eigenlijk direct los, schroefde hij zijn gemiddeldes op en gooide hij een score van 141 uit.

Gesteund door de ommekeer nam het zelfvertrouwen bij Mighty Mike toe, terwijl Bunting het steeds moeilijker kreeg. Zo noteerde Van Gerwen een finish van 150 en leek hij in hoog tempo naar het einde van de wedstrijd te denderen.

In de vierde set kwam er evenwel zand in de motor. Bij een 2-1 stand in sets en een 1-0 voorsprong in legs kreeg Van Gerwen de kans om via ’tops’ een, waarschijnlijk definitieve, break te plaatsen. Hij miste echter, waarna Bunting zijn tweede adem vond. De Engelsman profiteerde van een slordig spelende Van Gerwen en trok de stand in sets gelijk.

Ook in de vijfde set moest Van Gerwen een leg weggeven, maar bij 2-1 mocht hij gaan gooien voor de wedstrijd. Met een score van 65 lukte dat, waardoor Bunting dan toch verslagen was.

Van Gerwen treft in de kwartfinale Chris Dobey, die Adrian Lewis met 3-2 versloeg.