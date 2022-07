Premium Het beste van De Telegraaf

Wéér op jacht naar goud met thuisland Wiegman in Engeland op handen gedragen: ’Ik wil continu indruk op haar maken’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Opnieuw moet Wiegman een thuisland laten juichen. Ⓒ ANP/HH

MANCHESTER - ’Sweet Caroline, good times never seemed so good!’ Voor elk duel van de Engelse Leeuwinnen schalt het bij de fans zeer geliefde nummer van Neil Diamond door het stadion. Met Sarina Wiegman (52) aan het roer zingen de fans harder dan ooit. De Haagse bondscoach heeft de boel bij de Lionesses in recordtempo naar haar hand weten te zetten. De resultaten zijn veelbelovend en in Engeland lopen ze weg met Wiegman, die het met haar ploeg vanavond in het EK-openingsduel opneemt tegen Oostenrijk (aanvang 21.00 uur).