George Russell verrast helpers na horrorcrash op Silverstone

Het Formule 1-team nodigde de marshals in kwestie uit voor een rondleiding in de fabriek in het Engelse Brackley. Als verrassing kwam ook coureur George Russell langs voor een praatje.

Russell was betrokken bij een enorme crash in de beginfase op Silverstone vorig jaar. Hij werd zelf aangetikt door Pierre Gasly, reed toen tegen Zhou Guanyu aan waarna de Chinees over de kop in zijn Alfa Romeo over de boarding knalde. De coureur kwam er wonderwel zonder kleerscheuren vanaf. De gestrande Russell sprong snel uit zijn auto om poolshoogte te nemen bij zijn collega.

Komend weekeinde wordt er opnieuw geracet op Silverstone.