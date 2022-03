Barça swingt en krijgt ook Sevilla in vizier

Dat is niet ineens een teken aan de wand of reden tot zorg onder Xavi, een week voor El Clásico in Madrid. De opvolger van Ronald Koeman heeft er de (fitte) selectie naar om te rouleren en laat dit dan ook niet na. Donderdag wacht tussendoor ook nog eens de return tegen Galatasaray in de Europa League, na de 0-0 van afgelopen donderdag.

Memphis speelde tegen Galatasaray in de Europa League voor het eerst sinds zijn blessure weer eens ruim een uur mee, dus mocht zich 72 uur later wat minder inspannen. Hij kwam na 72 minuten in het veld. Frenkie de Jong krijgt keurig ongeveer dezelfde belasting als Gavi en Pedri, nadat hij eerder echt altijd en alles aan de bak moest in een overvol seizoen. Hij bleef in het snel besliste duel met Osasuna 90 minuten op de bank. Het verhaal van supersub ’Luuk’ is bekend en Dest laat juist de laatste weken steeds meer zien echt een back van Barça-niveau te kunnen zijn. Ook zij kwamen niet in actie.

Pierre-Emerick Aubameyang heeft voor de 3-0 gezorgd. Ⓒ AFP

De Fransman Ousmane Dembéle mocht wél starten tegen de nummer 11 van La Liga, in plaats van Adama Traoré. De komende zomer transfervrij vertrekkende speler (hij wil zijn contract niet verlengen) is in goeden doen van absoluut topniveau en dat liet hij zeker in de eerste helft weer zien. Barça kreeg na 12 minuten spelen een strafschop, toen Gavi werd gevloerd na een dieptepass van Sergio Busquets. Ferran Torres schoot raak. Dat deed hij in de 21e minuut opnieuw, uit een pass van Dembélé. Het was de eerste assist van de Frans international, die zes minuten later ook Pierre-Emerick Aubameyang laag bij de eerste paal vond: 3-0.

De vierde treffer

Nadat Memphis was ingevallen voor de maker van de 3-0, bereikte Dembélé ook de voor Pedri ingevallen Riqui Puig. Het schot van de kleine Catalaan werd gepareerd door Osasuna-doelman Sergio Herrera, maar hij was zelf als eerste bij de rebound, omspeelde de keeper, kapte terug en maakte zo pas zijn tweede competitiegoal ooit voor Barcelona. Tien minuten voor tijd maakte ook de Deen Martin Braithwaite zijn rentree bij de Catalanen. Hij raakte langdurig geblesseerd en speelde zijn laatste duel op 29 augustus tegen Getafe, nog onder Koeman. Memphis had met een beetje geluk ’als Van Persie tegen Spanje’ kunnen binnenkoppen uit een dieptepass van zijn maatje Dani Alves, maar kwam net niet lekker uit voor eenzelfde zweefduik.

Barcelona naderde Sevilla, dat een wedstrijd meer speelde, tot op vijf punten. Sevilla speelde gelijk bij Rayo Vallecano, waartegen Koeman eind oktober zijn laatste duel bij de club beleefde (1-0 verlies na gemiste penalty Memphis). De achterstand op Real Madrid bedraagt nog liefst 12 punten, maar kan over een week in Santiago Bernabéu in ieder geval worden teruggebracht.