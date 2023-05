Spitsen Braken en Venema helpen VVV-Venlo aan eerste stapje in richting van Eredivisie

Willem II leek bijna een helft lang op weg naar een eenvoudige zege. Jizz Hornkamp opende in de 13e minuut de score en tekende in de 36e minuut ook voor de 0-2. VVV kwam in de 41e minuut bij toeval op 1-2. Braken kreeg de treffer op zijn naam. De spits verlengde zonder dat hij er aanvankelijk erg in had een inzet van Venema tot achter doelman Joshua Smits van de bezoekers.

Ongelukkig hands

Het ontbrak VVV ook niet aan geluk bij de gelijkmaker. Braken benutte een strafschop nadat Pol Llonch de bal ongelukkig op een hand had gekregen. Venema schoot de thuisploeg uit Venlo in de 65e minuut ook op voorsprong, op aangeven van Braken.

Beide ploegen treffen elkaar zaterdag voor de return voor een plaats in de halve finales van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie.