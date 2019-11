Harutjunjan: ’Boksen geen sport, maar pure business’

Rafael Harutjunjan neemt het donderdagavond op tegen Damian Leonardo Yapur uit Argentinië. Ⓒ NICK TOL

AMSTELVEEN - Op financieel vlak heeft Rafael Harutjunjan het al jarenlang behoorlijk zwaar. Toch is er geen haar op zijn hoofd die eraan denkt om te stoppen met professioneel boksen. „Ik zag laatst een foto van een jongen die heel lang aan het graven was. Uiteindelijk stopte hij één meter voordat hij bij de diamant arriveerde. Dat voorbeeld schiet steeds door mijn hoofd. Ik wil die diamant wél pakken en weet dat ik het in me heb.”