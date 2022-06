Estafettezwemsters sluiten WK af zonder plak, maar met record: ’Dit is top’

„Dit is echt top. We wisten dat het mogelijk was”, jubelde Toussaint na afloop. „We stonden er goed in, maar die andere landen wisselen altijd van samenstelling. Het zou moeilijk worden. Maar als je dan vijfde van de wereld wordt, dan is dat geweldig.”

De Nederlandse ploeg plaatste zich eerder op de dag nog als tweede voor de finale. Alleen Australië was in de series sneller. Het Oranje-kwartet kwam toen tot een tijd van 3.57,48, net boven het Nederlands record, dat al sinds 2012 op 3.57,28 staat. Australië, met onder anderen drievoudig olympisch kampioene Kaylee McKeown in de ploeg, klokte toen 3.56,77.

Slechts twaalf landen deden mee aan de series, acht daarvan plaatsten zich voor de finale van zaterdagavond. De Amerikaanse vrouwen deden dat met de zevende tijd. Team USA veroverde drie jaar geleden bij de WK in Zuid-Korea het goud op dit onderdeel in een wereldrecord (3.50,40).

Twee medailles

De Nederlandse zwemploeg pakte in totaal twee medailles in Boedapest: zilver voor Arno Kamminga op de 100 meter schoolslag en brons voor de gemengde estafetteploeg op de 4x100 wissel.

„We hebben een goed toernooi gehad en uitstekende resultaten behaald”, zei bondscoach Mark Faber. „We hadden 22 halve finaleplaatsen en negen finaleplaatsen op dertig starts. Dat zijn prima rapportcijfers. Daar kunnen we tevreden over zijn. En afsluiten met een Nederlands record en vier estafettes in de finales. Dan heb je gewoon een prima WK gedraaid.”

Sarah Sjöström viert haar titel. Ⓒ ANP/HH

Sarah Sjöström

Sarah Sjöström heeft ook de wereldtitel op de 50 meter vrije slag gewonnen. De Zweedse vierde in Boedapest haar 20e medaille op een WK. De 28-jarige Sjöström tikte aan na 23,98 seconden. De Poolse Katarzyna Wasick pakte het zilver (24,18). Het brons was voor de Amerikaanse Meg Harris (24,38).

Sjöström veroverde vrijdag op de wereldkampioenschappen lange baan al de titel op de 50 meter vlinderslag. De Zweedse hoefde niet lang na te denken over het geheim achter haar successen. „Dat is mijn mentaliteit”, zei ze.

Ruta Meilutyte

Ruta Meilutyte won de wereldtitel op de 50 meter schoolslag. De 25-jarige Litouwse klopte de Italiaanse favoriete Benedetta Pilato. Ze was 0,10 seconden sneller. Meilutyte veroverde tien jaar geleden al olympisch goud op de 100 meter schoolslag en werd in 2013 ook wereldkampioen op die afstand.

Justin Ress

Justin Ress veroverde goud op de 50 meter rugslag (24,12). De Amerikaan werd aanvankelijk gediskwalificeerd omdat hij onder water zou hebben aangetikt. Daarom werd zijn landgenoot Hunter Armstrong gehuldigd. Ress ging echter met succes in beroep tegen de diskwalificatie.

Gregorio Paltrinieri

Gregorio Paltrinieri pakte met een Europees record de wereldtitel op de 1500 meter vrije slag (14.32,80). Italië ploeg mocht ook juichen na de 4x100 meter wisselslag.Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso en Alessandro Miressi klopten de Amerikaanse formatie, die verrassend 0,28 seconden moest toegeven.