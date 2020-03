Amerikaanse zwembond wil Spelen in 2021

De zwembond roept het Amerikaans Olympisch en Paralympisch Comité op te pleiten voor een verschuiving van de Spelen van Tokio 2020 met een jaar vanwege het wereldwijde coronavirus.

"We hebben moeten toezien hoe de wereld van onze atleten op zijn kop is gezet", betoogt de Amerikaanse baas van de zwembond Tim Hinchey in een brief. "Het verantwoordelijke en juiste om te doen is voorrang geven aan de gezondheid en veiligheid van iedereen en op de juiste manier inschatten hoe deze globale pandemie effect heeft op de voorbereidingen van de atleten."