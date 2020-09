Tom Dumoulin fietst tijdrit en wegrace op WK

Dat heeft de Nederlandse wielerbond laten weten. Dumoulin reed zaterdag in de Tour de France een uitstekende tijdrit. Hij eindigde als tweede achter de ontketende Tour-winnaar Tadej Pogacar. De Limburger was blij dat hij weer met de besten mee kon. Hij twijfelde zondag na de laatste etappe van de Ronde van Frankrijk of hij wel aan het WK deel moest nemen.

Uitrusten

„Dat is nog altijd een beetje onder voorbehoud”, zei hij. „Het ligt eraan hoe ik me voel. Het is allemaal best veel geweest en ik wil mezelf ook niet overvragen dit jaar en dat dan weer meenemen naar volgend seizoen, daar heb ik ook niets aan. Ik ga eerst twee dagen lekker uitrusten. En dan gaan jullie me waarschijnlijk in Imola weer zien.”

De tijdrit van het WK is ruim 31 kilometer lang en gaat over een glooiend parcours. Dumoulin werd in 2017 wereldkampioen tijdrijden in het Noorse bergen. Een jaar later eindigde hij in Innsbruck als tweede in de mondiale race tegen de klok.