Wie treft wie in de Champions League?

Paris-Saint Germain, Atalanta, Atlético Madrid en RB Leipzig zijn al zeker van een plaats in de kwartfinales. De andere vier ploegen komen uit de duels Manchester City - Real Madrid, Bayern München - Chelsea, Juventus - Olympique Lyon en FC Barcelona - Napoli.

De returns van de achtste finales worden in principe op 7 en 8 augustus in het stadion van de thuisspelende club afgewerkt. De Champions League wordt vanaf de kwartfinales centraal uitgespeeld in de Portugese stad Lissabon, in de stadions van Benfica (Estádio da Luz) en Sporting Portugal (Estádio José Alvalade).

Bekijk ook: Champions League wordt afgemaakt in lege stadions

Alle rondes gaan daar over één wedstrijd. De kwartfinales worden van 12 tot en met 15 augustus gespeeld, de halve finales op 18 en 19 augustus en de finale is op 23 augustus in het stadion van Benfica.

Voor Ajax is het van belang welke club de Champions League wint. Als die ploeg zich ook in eigen land weer weet te kwalificeren voor de koningsklasse van het Europese clubvoetbal, dan hoeven trainer Erik ten Hag en zijn spelers komend seizoen geen voorronden te spelen.