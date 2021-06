Max Verstappen crasht tijdens derde training in Baku

Premium Autosport

Lewis Hamilton: ’Wij mogen niet zwijgen’

Het record van de meeste overwinningen in de Formule 1 staat al op zijn naam. Lewis Hamilton (36) nadert de magische grens van honderd zeges. Tijdens een exclusief interview met De Telegraaf in Azerbeidzjan vertelt de zevenvoudig wereldkampioen over het duel met Max Verstappen, zijn felle strijd teg...