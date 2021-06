Red Bull verwacht geen probleem voor Max Verstappen richting start kwalificatie

Verstappen kwam ter hoogte van de listige bocht 15 in de muur tot stilstand, kreeg z’n auto niet meer in de achteruit en veroorzaakte met zijn klappertje na een klein half uur een rode vlag. Zijn RB16B leek niet enorm beschadigd, al kreeg de voorkant wel een kleine opdoffer. De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan is 14.00 uur Nederlandse tijd. De monteurs van Red Bull Racing hebben in het verleden wel bewezen een auto snel te kunnen repareren. Direct na de training werd er hard gewerkt om de schade rechtsvoor te repareren.

Verstappens oude teamgenoot Pierre Gasly (AlphaTauri) was verrassend genoeg de snelste in de derde training. Hij reed tegen het einde van de sessie naar een tijd van 1.42,251 en was daarmee ruim drie tienden van een seconde sneller dan Verstappens huidige kompaan Sergio Pérez.

Net als vrijdag had Mercedes het opnieuw moeilijk. Lewis Hamilton reed op de zachtste band nog wel naar de derde tijd, op bijna een halve seconde van Gasly. De Brit had dat mede te danken aan een geweldige 'tow' (slipstream). Valtteri Bottas kwam niet verder dan de dertiende tijd.