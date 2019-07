Van Wolfswinkel bezorgt PSV Europese kater

PSV had aan een remise in het Zwitserse St. Jakob Park genoeg. Gezien de wedstrijd van een week geleden moest dat haalbaar kunnen zijn, maar in het duel om de Johan Cruijff Schaal vier dagen later tankten de PSV’ers weinig vertrouwen. Ajax won verdiend met 2-0 en ontnam PSV zo de eerste kans op een prijs van dit prille seizoen.

Kerels

Van Bommel moest lachen toen hij voor de wedstrijd de vraag kreeg of er wat van zijn spelers ’kerels’ waren geworden in de dagen na het verlies in de ArenA. Dat dat zou moeten gebeuren, was een conclusie die de coach van de Eindhovenaren zelf had getrokken. „Daar hebben we het ook met de groep over gehad”, aldus Van Bommel, die benieuwd was naar de reactie van zijn selectie op de nederlaag bij Ajax.

De coach koos in Zwitserland voor dezelfde basiself als die vorige week in de thuiswedstrijd aan de aftrap verscheen. „Dat was voor mij vrij duidelijk, daar was ik snel uit”, aldus Van Bommel, die Olivier Boscagli, Jorrit Hendrix en Cody Gakpo weer naast zich op de bank had geposteerd. Sam Lammers was na zijn uitvallen van afgelopen zaterdag geblesseerd achtergebleven in Nederland.

Snelle tegengoal

Maar net als in het duel om de Johan Cruijff Schaal kwam PSV vroeg op achterstand. Niet zo snel als dat Kasper Dolberg doel trof (na 34 seconden), maar nu lag de bal na acht minuten achter doelman Jeroen Zoet. En hoe! Eray Cömert mocht na een overtreding van Hirving Lozano aanleggen vanaf de rand van het strafschopgebied en kegelde de bal via de handen van Zoet en de lat tegen de touwen.

Het eerste wapenfeit van PSV kwam twee minuten later, maar Pablo Rosario schoot de bal de tribune in na een afgeslagen vrije trap. Halverwege de eerste helft was Basel dicht bij de 2-0, maar Zoet voorkwam met goed uitkomen dat Albian Ajeti de achterstand nog groter maakte. De rebound was aan Riicky van Wolfswinkel niet besteed, want de Nederlander raakte de bal volledig verkeerd.

Fenomenale goal Bruma

En drie minuten later stond het 1-1. Lozano schoot eerst nog in het zijnet, maar in de daaropvolgende aanval kopte Bruma schitterend raak. Een knappe actie en dito voorzet van Donyell Malen aan de rechterkant werd door de Portugese aanwinst met een fenomenale kopstoot tot gelijkmaker gepromoveerd. Nick Viergever had PSV daarna op 1-2 moeten zetten, maar de centrale verdediger kopte een voorzet tegen een Zwitserse tegenstander aan in plaats van in de lange hoek.

Ook Malen kreeg een grote kans, maar de nummer 9 van de Eindhovenaren kon de voorzet van Lozano net niet lekker op doel schieten en kwam niet verder dan een rollertje. De wedstrijd was van begin tot eind aantrekkelijk, en de tweede helft was een minuut oud toen PSV de volgende kans alweer kreeg. Steven Bergwijn schoot hard op de paal, waarna de rebound door Lozano hard over werd geknald.

Bergwijn faalt opnieuw

Aan de overkant kreeg Van Wolfswinkel dé kans op 2-1, maar de voormalig aanvaller van FC Utrecht en Vitesse kopte de bal (volledig vrijstaand) naast het doel van Zoet. Halverwege de tweede helft ontspon zich zowat een identiek scenario. Eerst kreeg Bergwijn een enorme kans in het strafschopgebied van Basel, maar schoot de Oranje-international op de benen van doelman Jonas Omlin. En waar Bergwijn voor de tweede keer faalde, deed Van Wolfswinkel dat niet.

Balverlies van Bruma stond aan de basis van een aanval van Basel, waarbij Derrick Luckassen en Denzel Dumfries de bal niet uit de PSV-doelmond weg konden werken. Van Wolfswinkel profiteerde en schoot zijn derde grote kans van de avond wél binnen.