Giovanni van Bronckhorst weg bij Guangzhou R&F

„Hij wil meer tijd met zijn gezin doorbrengen”, vertelt zijn zaakwaarnemer Guido Albers. „Door de strenge coronaregels heeft hij zijn familie sinds begin maart niet meer gezien. Het was een mooi avontuur in een nieuwe competitie maar nu is het genoeg.”

Jean-Paul van Gastel, video-analist Yöri Bosschaart en conditietrainer Arno Philips vertrekken eveneens bij Guangzhou R&F.

Van Bronckhorst werd begin januari aangesteld als trainer van de club. Hij tekende een tweejarig contract. Momenteel praat zijn management over de ontbinding van het contract bij Guangzhou R&F. Daarna vliegt hij met zijn Nederlandse staf zo snel mogelijk terug naar Nederland.

De bekerwedstrijd tegen Shandong Luneng was de laatste ontmoeting van dit seizoen. Guangzhou R&F verloor na een gelijke stand (2-2) met strafschoppen.