Trainer denkt nog niet aan toekomst bij Ajax Heitinga dankt Van Praag voor mooie woorden: ’Natuurlijk wil ik op deze positie blijven zitten’

John Heitinga op de persconferentie. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Trainer John Heitinga is niet bezig met zijn toekomst bij Ajax. „Ze hebben mij gevraagd om te helpen”, zei hij op een persconferentie voor de kraker van zondag tegen Feyenoord. „Ajax is mijn club en natuurlijk doe ik dat dan. Aan het einde van het seizoen kijken we wel verder. Dat is de afspraak.”