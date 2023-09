Ajax-directeur Mislintat verdedigt komst elf buitenlandse, onbekende aankopen

SITTARD - Als Ajax dit seizoen net zo soepel voetbalt als Sven Mislintat spreekt, dan is de landstitel een kwestie van tijd. Voorafgaand aan het (opnieuw) beschamende uitduel met Fortuna Sittard (0-0) blikte de directeur voetbalzaken in het Fletcher Hotel in Sittard uitgebreid terug op de roerige transferperiode van de Amsterdammers. „Het was een intense tijd”, aldus de Duitser.

Sven Mislintat. Ⓒ ANP/HH