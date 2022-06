Mollema is nooit te oud voor een stunt: ’Ik had echt een superdag’

Wielrennen

Steven Kruijswijk enige Nederlandse wielrenner in Tour-ploeg Jumbo-Visma

Steven Kruijswijk is de enige Nederlandse wielrenner die met Team Jumbo-Visma meegaat naar de Tour de France. De 35-jarige Brabander, die in 2019 als derde eindigde in de Ronde van Frankrijk, is een van de helpers in de Nederlandse wielerploeg voor kopmannen Primoz Roglic uit Slovenië en Jonas Vinge...