Europa League-winnaar Sevilla verliest ook tweede competitieduel

Trainer José Luis Mendilibar zag zijn elftal in een spectaculaire ontmoeting met 4-3 onderuitgaan tegen Deportivo Alavés. Sevilla verloor vorig weekeinde al van Valencia (1-2).

Halverwege was het bij Alavés tegen Sevilla al 2-2. Na rust besliste aanvaller Kike García het duel met twee doelpunten: 4-2. De derde treffer van Sevilla, diep in blessuretijd, kwam te laat om een nederlaag te voorkomen.

Naast de twee nederlagen in La Liga verloor Sevilla tussendoor ook de wedstrijd om de Europese Supercup, na strafschoppen van Manchester City.

Schuurs begint competitie met Torino met gelijkspel

Torino is het nieuwe voetbalseizoen in Italië begonnen met een gelijkspel. Het elftal van de Kroatische trainer Ivan Juric kwam in de thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde Cagliari van coach Claudio Ranieri niet verder dan 0-0.

Perr Schuurs deed de hele wedstrijd mee bij Torino. De verdediger, die eerder uitkwam voor Fortuna Sittard en Ajax, begint aan zijn tweede seizoen in de Serie A. Vorig seizoen was Schuurs een vaste waarde bij Torino, dat in de competitie als tiende eindigde