Reijnders debuteert in Serie A met assist voor Milan, Arsenal nipt langs Palace

Na een hoge voorzet vanaf rechts dook de 25-jarige Reijnders op bij de tweede paal. Hij legde de bal met links terug, waarna Olivier Giroud kon scoren: 0-1. De Franse spits stelde halverwege de eerste helft Christian Pulisic in staat de voorsprong te verdubbelen. De Amerikaan schoot van net buiten het zestienmetergebied fraai raak (0-2).

Reijnders speelde de gehele wedstrijd mee bij Milan. Oud-ploeggenoot Sam Beukema, vorig seizoen ook nog actief bij AZ, had net als aanvaller Joshua Zirkzee een basisplaats bij Bologna. Sydney van Hooijdonk verving Zirkzee kort voor tijd. Oussama El Azzouzi viel ook in bij Bologna.

Schuurs begint competitie met Torino met gelijkspel

Torino is het nieuwe voetbalseizoen in Italië begonnen met een gelijkspel. Het elftal van de Kroatische trainer Ivan Juric kwam in de thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde Cagliari van coach Claudio Ranieri niet verder dan 0-0.

Perr Schuurs deed de hele wedstrijd mee bij Torino. De verdediger, die eerder uitkwam voor Fortuna Sittard en Ajax, begint aan zijn tweede seizoen in de Serie A. Vorig seizoen was Schuurs een vaste waarde bij Torino, dat in de competitie als tiende eindigde

Ødegaard schiet Arsenal vanaf strafschopstip langs Crystal Palace

Arsenal is na twee speelronden in de Premier League nog zonder puntenverlies. De Londenaren wonnen de uitwedstrijd tegen Crystal Palace maandag moeizaam: 0-1.

De Noor Martin Ødegaard benutte in de beginfase van de tweede helft een strafschop. Arsenal moest vanaf de 67e minuut verder met een man minder, nadat de Japanner Takehiro Tomiyasu binnen korte tijd bestraft werd met twee gele kaarten. Crystal Palace, waar de Nederlander Jairo Riedewald op de reservebank bleef zitten, voerde de druk flink op maar wist niet te scoren.

Trainer Mikel Arteta was blij met de zwaarbevochten zege van Arsenal. „We domineerden de eerste helft en gaven niets weg”, zei hij. „Dat is de manier hoe we willen spelen. In de tweede helft kwamen we met tien man te staan, maar hebben we gevochten.”

Arsenal begon de competitie vorig weekeinde met een thuiszege (2-1) op Nottingham Forest. Oud-Ajacied Jurriën Timber viel toen uit met een zware blessure.

Na twee speelronden hebben Brighton & Hove Albion, regerend kampioen Manchester City en Arsenal 6 punten.

Fenerbahçe boekt zege in aanloop naar duel met FC Twente

Fenerbahçe heeft in aanloop naar de eerste ontmoeting met FC Twente in de play-offs van de Conference League geen fout gemaakt. De Turkse topclub won in de competitie met 2-0 bij Samsunspor.

Aanvaller Edin Dzeko uit Bosnië en Herzegovina maakte na ruim een uur spelen het openingsdoelpunt. De Poolse invaller Sebastian Szymanski, die vorig seizoen bij Feyenoord voetbalde, bepaalde diep in blessuretijd de eindstand. Oud-Ajacied Dusan Tadic en voormalig Twente-speler Jayden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd mee bij Fenerbahçe. Verdediger Rick van Drongelen had een basisplaats bij Samsunspor.

Fenerbahçe, dat na twee speelronden koploper is met 6 punten, ontvangt FC Twente donderdag. Een week later staan beide clubs in Enschede opnieuw tegenover elkaar. De winnaar gaat naar de groepsfase van de Conference League.

Europa League-winnaar Sevilla verliest ook tweede competitieduel

Sevilla heeft het bij het begin van het nieuwe voetbalseizoen moeilijk. De winnaar van de Europa League verloor maandag ook de tweede wedstrijd in de Spaanse competitie.

Trainer José Luis Mendilibar zag zijn elftal in een spectaculaire ontmoeting met 4-3 onderuitgaan tegen Deportivo Alavés. Sevilla verloor vorig weekeinde al van Valencia (1-2).

Halverwege was het bij Alavés tegen Sevilla al 2-2. Na rust besliste aanvaller Kike García het duel met twee doelpunten: 4-2. De derde treffer van Sevilla, diep in blessuretijd, kwam te laat om een nederlaag te voorkomen.

Naast de twee nederlagen in La Liga verloor Sevilla tussendoor ook de wedstrijd om de Europese Supercup, na strafschoppen van Manchester City.