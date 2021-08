Pittige loting voor Arantxa Rus op US Open

Dat betekent een pittige loting voor de 30-jarige Rus, die op plaats 69 van de wereldranglijst bivakkeert en als de beste Nederlandse speelster geldt nu Kiki Bertens is gestopt. Bencic(24) en Rus stonden twee keer eerder tegenover elkaar en beide keren verloor de Nederlandse in twee sets.

Bij de mannen is de rechtstreeks gekwalificeerde Tallon Griekspoor gekoppeld aan de Duitser Jan Lennard Struff. Deze nummer 52 van de wereldwereldranglijst is bepaald geen makkelijke tegenstander, maar de Nederlandse nummer 110 van de wereld is ook weer niet kansloos tegen spelers van dit kaliber. De winnaar van dit Nederlands-Duitse onderonsje speelt hoogstwaarschijnlijk tegen Novak Djokovic, de nummer één van de wereld die in de eerste ronde een speler uit het kwalificatietoernooi treft.

Tallon Griekspoor moet het in de eerste ronde van de US Open opnemen tegen de Duitser Jan Lennard Struff. Ⓒ Pro Shots

Dat zal niet Robin Haase zijn, want die werd in de tweede ronde van het plaatsingstoernooi uitgeschakeld door de Duitser Peter Gojowczyk(6-4, 6-4). Botic van de Zandschulp komt in de komende nacht voor de tweede keer in actie. De vier Nederlandse vrouwen die meededen aan het kwalificatietoernooi werden allemaal in de eerste ronde uitgeschakeld.