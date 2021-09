Teambazen Christian Horner en Toto Wolff niet eens over schuldvraag crash Max Verstappen/Lewis Hamilton

Hij vervolgt: „Ik denk dat Max wat meer ruimte kreeg naar bocht 2. En Lewis gaf hem genoeg ruimte in bocht 1. Ik denk wel dat Lewis hem iets meer ruimte had kúnnen geven in bocht 2. De andere kant zal wellicht andersom redenen.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff zou gesuggereerd hebben dat Verstappen een ’tactische overtreding’ maakte, zonder dit ook daadwerkelijk te benoemen. Horner: „Ik denk niet dat Max zo denkt. Hij denkt eerder: ’hoe kan ik langs die bolide gaan?’ Ik zou teleurgesteld zijn als Toto dat suggereert. Het is voor mij frustrerend, we hadden een goede wagen vandaag. We hadden wel een lastige pitstop, een issue bij de stop. Daardoor duurde het een stuk langer.”

Volgens Horner had Hamilton dus al niet bij Verstappen uit moeten komen. „Hij had nooit bij hem in de buurt moeten zitten. Daardoor kwamen ze ineens in de situatie dat ze tegen elkaar moesten racen.

Wolff kiest woorden zorgvuldig

Wolff koos zijn worden zorgvuldig. Hij wees op een mogelijke, ’tactische overtreding’ van Verstappen, maar beschuldigde de Nederlander niet openlijk van een bewuste actie.

„Het gaat erom dat je je als coureur soms terugtrekt. Ik denk dat Lewis dat deed in de eerste ronde, maar Max dat niet deed bij de crash. Natuurlijk moeten ze met elkaar kunnen racen, maar je moet elkaar ook ruimte geven. Hopelijk kunnen we dit soort incidenten in de toekomst voorkomen. De halo heeft vandaag het leven van Lewis gered en Max een flinke impact in Silverstone. We willen niet in situaties terechtkomen dat iemand écht gewond raakt.”