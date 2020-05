Internationals Engeland geven gul

De bijdrage moet helpen in de strijd tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. De Engelse voetbalvrouwen hebben zich bij het initiatief aangesloten.

„Deze bijdrage wordt geleverd uit een fonds dat al bestaat om een aantal goede doelen te ondersteunen”, zeggen de internationals. Ze hebben daar sinds 2018 onder meer al een deel van de wedstrijdpremies ingestort. „We staan gezamenlijk in deze zware tijden achter ons land en willen helpen waar mogelijk. Onze gebeden en gedachten gaan uit naar alle slachtoffers van de crisis.”

De Engelse voetbalvrouwen hebben een donatie aan het betreffende fonds geleverd.

Het mannen- en vrouwenteam van Schotland kwamen met een soortelijk initiatief. „Wij zijn geïnspireerd door de inzet en opoffering van al de mensen die betrokken zijn bij de NHS”, zei international Andy Robertson. „Bijna iedereen in onze selectie heeft wel een vriend of familielid die is getroffen door het virus. We zijn blij dat we iets kunnen doen ter bestrijding van deze ziekte.”