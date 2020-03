Openingsrace MotoGP in Qatar geschrapt om coronavirus

De organisatie heeft de race in de koningsklasse geschrapt vanwege de uitbraak van het coronavirus in Italië. Reizigers uit dat land zijn op dit moment niet welkom in Qatar en gaan bij aankomst meteen in quarantaine. Aangezien zes rijders in de MotoGP uit Italië komen en ook veel medewerkers van de raceteams afkomstig zijn uit dat land, zag de organisatie van de Grote Prijs van Qatar zich genoodzaakt geen MotoGP-race te houden.

De races in de Moto2 en Moto3 gaan wel door, maar dat komt omdat de coureurs en teamleden van deze twee klassen al sinds begin deze week op het circuit van Losail aanwezig waren voor testraces. De Nederlander Bo Bendsneyder, die voor NTS RW Racing GP uitkomt in de Moto2, gaat komend weekeinde wel gewoon van start.