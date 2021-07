Strenge regels voor olympische journalisten: ’In gaten gehouden met gps’

Premium Sport

Conor McGregor: ’Ik ben een slechte man zonder mijn familie’

Het Conor McGregor-circus is weer neergestreken in Las Vegas. De Ierse wereldster (34) maakt zaterdagnacht zijn rentree in de UFC-octagon. Hoewel de MMA-vechter nog steeds immens populair is, brokkelde zijn status als atleet de afgelopen vijf jaar meer en meer af. De grote vraag: gaat The Notorious ...