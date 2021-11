Sport kort: Lavreysen wint sprint in Champions League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Baanwielrenner Lavreysen wint sprint in nieuwe Champions League

21.04 uur: Het eerste sprinttoernooi in de Champions League in het baanwielrennen leverde een andere finale op dan de meeste voorgaande wedstrijden, maar de winnaar bleef dezelfde. Olympisch, Europees en wereldkampioen Harrie Lavreysen versloeg in de finale met overmacht de Rus Michail Jakovlev, die Jeffrey Hoogland uit de finale had gehouden.

Het baanwielrennen heeft met de Champions League een nieuwe wedstrijdserie, waarin de toprenners het in zes wedstrijden tegen elkaar opnemen. De voorronde en halve finale in het sprinttoernooi werd gereden met drie sprinters in de baan in plaats van twee. Lavreysen was ook met twee tegenstanders twee keer overtuigend de snelste. Hoogland kwam in zijn halve finale tegen Jakovlev en de Duitser Stefan Botticher pas laat naar voren, en dat bleek net te laat. Hij werd met drie duizendsten van een seconde tweede achter de Rus. Die was in de finale kansloos tegen Lavreysen.

Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen werden in de heats van keirin uitgeschakeld. Braspennincx, de olympisch kampioene op dit onderdeel, eindigde in haar heat als derde waar alleen de eerste twee zich plaatsten voor de finale. Van Riessen, pas net hersteld van haar zware val op de Spelen van Tokio, werd in haar heat zesde. De zege ging naar de Canadese Kelsey Mitchell. Kirsten Wild eindigde als achtste in de scratch. Maggie Coles-Lyster greep de overwinning. Roy Eeftink werd vierde in de scratch, waar de Nieuw-Zeelander Corbin Strong de zege pakte.

Handballers verliezen ruim van Noorwegen

19.18 uur: De Nederlandse mannen hebben in een oefentoernooi in Trondheim ruim verloren van Noorwegen. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson boog met 40-29 voor de Scandinavische grootmacht. Kay Smits was met acht treffers topscorer aan Nederlandse zijde. Dani Baijens scoorde zes keer. Bij Noorwegen wierp Simen Holand Pettersen negen keer raak.

Oranje speelt zondag tegen Denemarken, ook een topland in het mannenhandbal. Het Nederlands team gebruikt het toernooi in Noorwegen als voorbereiding op het EK in januari 2022 in Hongarije en Slowakije. IJsland, Portugal en Hongarije zijn de tegenstanders in de groepsfase.

Excelsior haalt uit bij Telstar en staat nu tweede

19.06 uur: Excelsior heeft in de Keuken Kampioen Divisie uitgehaald bij Telstar. In Velsen won de formatie van trainer Marinus Dijkhuizen met maar liefst 5-2. De Rotterdammers staan nu tweede, op drie punten achterstand van koploper FC Volendam. Thijs Dallinga was onmiskenbaar de man van de wedstrijd met vier doelpunten. Hij maakte er een uit een strafschop. Julian Baas scoorde ook voor Excelsior.

Na 10 minuten was Telstar dankzij Cas Dijkstra opvallend genoeg nog wel op voorsprong gekomen. In de slotminuten scoorde ook Rein Smit nog voor de thuisclub.

Ballardini ontslagen als coach van voetbalclub Genoa

17.30 uur: Genoa heeft trainer Davide Ballardini (57) ontslagen. De in degradatiegevaar verkerende club uit de Serie A deed dat een dag na het gelijkspel (2-2) bij Empoli. Ballardini vertrekt daardoor voor de vierde keer bij de club. Genoa won deze competitie pas één keer.

Makkelie fluit Vitesse - FC Utrecht niet vanwege blessure

16.23 uur: Scheidsrechter Danny Makkelie heeft zondag niet de leiding over de wedstrijd tussen Vitesse en FC Utrecht. De Nederlandse toparbiter is geblesseerd, aldus de KNVB. De voetbalbond kan om privacyredenen niet zeggen om wat voor blessure het gaat en hoe lang Makkelie uit de roulatie is.

De 38-jarige Makkelie wordt in Arnhem vervangen door Jochem Kamphuis.

Vitesse en FC Utrecht zijn de nummers 5 en 3 van de Eredivisie. Ze trappen zondag om 16.45 uur af.

Kamp opnieuw Europees kampioen bij beloften

15.17 uur: Ryan Kamp heeft in het Drentse Wijster zijn Europese titel bij de beloften geprolongeerd. De veldrijder uit Raamsdonksveer pakte op het parcours op en rond de VAM-berg het goud. De Belgen Niels Vandeputte en Thibau Nys werden tweede en derde.

Kamp was vorig jaar in Rosmalen Europees kampioen in de categorie onder 23 jaar geworden. Een seizoen eerder had hij de wereldtitel bij de beloften veroverd.

De 20-jarige Kamp was na een snelle wedstrijd in de sprint op de VAM-berg net wat sneller dan zijn Belgische concurrenten Vandeputte en Nys.

Besmette bondscoach De Knegt ontbreekt op EK veldrijden

13.32 uur: De Nederlandse veldrijders moeten het dit weekend op het EK in eigen land stellen zonder bondscoach Gerben de Knegt. Hij heeft positief getest op het coronavirus. Jan van Veen en Geeske van Wijk nemen daarom de coaching voor hun rekening in Drenthe.

De 45-jarige De Knegt voelde zich eerder in de week wat grieperig en besloot zowel een zelftest als een officiële test te doen. Beide uitslagen bleken positief.

Zaterdag komen de vrouwen in actie op de VAM-berg, zondag te mannen. Bij de vrouwen doet onder anderen Denise Betsema een gooi naar de Europese titel, bij de mannen Lars van der Haar.

Warriors onderstrepen goede vorm sinds start NBA

09.15 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben de goede vorm sinds de start van de NBA nog maar eens onderstreept. In het eigen Chase Center werd New Orleans Pelicans met ruime cijfers verslagen: 126-85.

Halverwege het duel was het verschil slechts vier punten, maar in het derde en vierde kwart lieten de Warriors zien waartoe ze in staat zijn. Ze brachten het verschil op liefst 41 punten en boekten de derde opeenvolgende overwinning en de zevende in de eerste acht duels. Ze zijn op weg de beste seizoensstart van de club ooit te evenaren. In het seizoen 2018-2019 werden tien van de eerste elf duels gewonnen.

Jordan Poole was met 26 punten de topschutter aan de zijde van de Warriors. Stephen Curry deed het met 19 punten relatief rustig aan. Het totaal van 126 punten was wel het hoogste aantal van de Warriors dit seizoen. De laatste drie tegenstanders van de Warriors kwamen niet verder dan 100 punten en eindigden het duel met een schotpercentage van onder de 40 procent.

Voor de Pelicans, die het moesten stellen zonder Zion Williamson (voet) en Brandon Ingram (heup), was het al de zesde nederlaag op rij.