Rvc wikt en weegt: Jan van Halst tijdelijk algemeen directeur Ajax?

Voormalig AZ-directeur Kroes had in zijn contract in Alkmaar een bepaling staan dat hij bij een vertrek een jaar lang niet voor een andere Nederlandse betaald voetbalorganisatie mag werken. Kroes probeert met zijn vorige werkgever overeenstemming te bereiken over een vervroegde indiensttreding bij Ajax. Voorlopig is de vacature van Van der Sar echter nog niet ingevuld.

Bekijk ook: Georges Mikautadze voor medische keuring naar Amsterdam

Betrekkelijk laat is de rvc van Ajax erachter gekomen dat het in een transferperiode zonder een algemeen directeur lastig manoeuvreren is. Financieel directeur Susan Lenderink geeft weliswaar de financiële kaders aan en technisch commissaris Van Halst controleert de transfers, maar in de directie krijgt directeur voetbalzaken Sven Mislintat geen tegenwicht van een algemeen directeur met een voetbalachtergrond.

Omdat het rvc-voorzitter Pier Eringa daarom raadzaam leek Van Halst als directeur aan tafel te hebben, opperde hij het idee hem tijdelijk aan de directie toe te voegen. Eringa kreeg vanuit de Ajax-organisatie echter de vraag of het wel gepast is om iemand die nu commissaris is de baas te laten worden van de hele NV, waar niet alleen voetbalvraagstukken belangrijk zijn. En of het wel zuiver is om Van Halst na de komst van Kroes weer als commissaris zijn eigen gevoerde directiebeleid te laten toetsen. Daar zal ook de ondernemingsraad iets van vinden. Het is de reden waarom Ajax wikt en weegt over de interim-klus van Van Halst.