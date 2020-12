Europa League: Duits record Peter Bosz, historisch thuisduel Napoli

Nooit eerder kwam een Duitse club in de groepsfase van de Europa League zo vaak tot scoren. Het internationale record van Napoli, dat in het seizoen 2015-2016 tot 22 doelpunten kwam, bleef echter net buiten bereik.

Beide ploegen waren vooraf al zeker van overwinteren in Europees verband. Dankzij de ruime overwinning pakte Leverkusen de groepszege met 15 punten. Namens de ploeg van Bosz kwamen Leon Bailey (twee), Moussa Diaby en Karim Bellarabi tot scoren. Bij het doelpunt van Diaby bracht basisspeler Daley Sinkgraven de assist op zijn naam.

Steven Bergwijn met Aurelio Buta (L) van Antwerp. Ⓒ AFP

Tottenham groepswinnaar

Tottenham Hotspur heeft ten koste van Antwerp de eindzege in poule J gepakt, door in Londen met 2-0 te winnen. De Engelse ploeg, met Steven Bergwijn als invaller, scoorde na rust via Carlos Vinicius en Giovani Lo Celso.

Antwerp wist vooraf dat het bij een gelijkspel de groepszege zou behalen. De bezoekers kwamen er tegen Tottenham echter niet aan te pas, terwijl de ploeg in België eind oktober nog verrassend wist te winnen van het team van trainer José Mourinho (1-0). De ploeg uit Londen besluit de groepsfase met 13 punten, eentje meer dan het eveneens geplaatste Antwerp.

Piotr Zielinski (L) viert de openingstreffer van Napoli. Ⓒ EPA

Historisch thuisduel Napoli

In een historische thuiswedstrijd heeft Napoli zich verzekerd van de eindzege in groep F. De Italiaanse club stond concurrent Real Sociedad een gelijkspel toe: 1-1. Daarmee plaatste de ploeg van trainer Gennaro Gattuso zich als groepswinnaar voor de volgende ronde en had de Spaanse tegenstander als nummer 2, met dank aan het verliezende AZ (2-1 bij HNK Rijeka), ook reden tot juichen.

Het duel met Real Sociedad was voor Napoli de eerste wedstrijd in Stadio Diego Armando Maradona. Na het overlijden van de legendarische Argentijn, vorige maand op 60-jarige leeftijd, besloten het stadsbestuur en de clubleiding het Stadio San Paolo naar hem te vernoemen. Aan de hand van Maradona won Napoli landstitels in 1987 en 1990 en tevens de UEFA Cup in 1989.

Het eerste doelpunt in de omgedoopte arena kwam op naam van Piotr Zielinski. De Pool knalde in de 35e minuut fraai raak. Real Sociedad leek daarna de gelijkmaker niet te kunnen afdwingen, maar de Braziliaan Willian José sloeg in de extra tijd alsnog toe.

Lille staat groepszege af aan AC Milan

Het al geplaatste LOSC Lille heeft tijdens zijn laatste duel in groep H de koppositie uit handen gegeven. De Fransen gingen met 3-2 onderuit bij Celtic, dat de eerste zege in de groepsfase van de Europa League boekte. AC Milan profiteerde. Door met 1-0 te winnen bij Sparta Praag gaat de Italiaanse club als groepswinnaar door naar de zestiende finales.