Cody Gakpo: ’Ik dacht vorige week nog dat ik naar Manchester United zou gaan’

„Manchester United meldde zich al vroeg, daar waren we een beetje op aan het wachten”, aldus Gakpo. „Het kwam steeds dichterbij en de signalen werden steeds positiever. Dat denk je van, oké, het zou wel eens die kant op kunnen vallen. De hele transferperiode heb ik daar naartoe gewerkt, maar uiteindelijk vervaagde die optie.”

In de laatste week meldden zich ook andere, wat kleinere clubs, uit de Premier League. Gakpo twijfelde en won advies in bij onder anderen bondscoach Louis van Gaal, vooral met het oog op het naderende WK in Qatar. „Zijn advies was duidelijk, dat ik mijn gevoel moest volgen. Hij zei wel dat een overstap nu niet ideaal zou zijn, omdat je ergens anders terecht komt en daar ook moet wennen. Dat was ik ook wel met hem eens. Dan voelt het een beetje gehaast of zo. Zo’n stap op het laatste moment was niet fijn geweest voor PSV en ook niet voor mezelf. Uiteindelijk zet je alle opties op een rij en toen viel de keuze op PSV. Ik ben blij dat ik bij mijn ’cluppie’ kan blijven.”