Christian Eriksen traint week mee met Jong Ajax

„Ik ben erg blij dat ik hier kan zijn”, zegt Eriksen op de clubwebsite over zijn rentree op de Toekomst. „Bij Ajax ken ik de mensen, het voelt als thuiskomen omdat ik hier zo lang ben geweest. Alle faciliteiten zijn hier aanwezig en bij Jong Ajax kan ik op hoog niveau in groepsverband trainen. Dat is voor mij op dit moment de perfecte basis. Ik wil zo snel mogelijk mijn top weer aantikken zodat als ik rondkom met een club, ik daar zo snel mogelijk mijn mannetje kan staan.”

Jong Ajax-trainer John Heitinga vindt het meetrainen van de middenvelder alleen een bonus. „Als een oud-speler en bovendien zelfopgeleid product van ons in deze situatie bij de club aanklopt dan twijfelen wij niet, uiteraard is hij dan van harte welkom. Het is mooi dat hij met ons mee kan trainen. Christian is een voetballer die voor veel van onze jongens als een voorbeeld geldt, een inspiratiebron voor de jeugd om hogerop te komen.”

Ondanks het meetrainen in Amsterdam lijkt het er nog altijd op dat de Deen zijn carrière vervolgt in de Premier League. Brentford zou nog altijd in pole position liggen om hem te strikken. „Christian wil naar de Premier League en ik verwacht dat dit ook gaat gebeuren”, zei zijn zaakwaarnemer Martin Schoots vorige week al.

Eriksen werd tijdens het afgelopen EK getroffen door een hartstilstand, maar is inmiddels weer topfit. Zijn vorige club Internazionale moest hem echter laten gaan, omdat in de Serie A geen spelers met een icd-kastje mogen spelen.