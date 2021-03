Frank de Boer wijzigt Oranje op drie plekken

Denzel Dumfries, Davy Klaassen en Luuk de Jong hebben een basisplaats gekregen. Dat gaat ten koste van Kenny Tete, Marten de Roon en Donyell Malen. Het drietal moet op de bank beginnen tegen de Letten.

Opstelling: Nederland: Krul; Dumfries, De Ligt, Blind en Wijndal; Wijnaldum, Klaassen en Frenkie de Jong; Berghuis, Luuk de Jong en Depay.

Oranje staat na de valse start in Istanbul op de vijfde plaats in kwalificatiegroep G, waar in totaal tien wedstrijden moeten worden afgewerkt. De winnaar gaat rechtstreeks naar het WK in Qatar, de nummer 2 krijgt een tweede kans via de play-offs. Noorwegen gaat na de 3-0 zege in Gibraltar aan de leiding, en ook Montenegro heeft na de 2-1 zege op Letland drie punten. De Noren treffen vanavond Turkije in eigen huis, Montenegro neemt het thuis op tegen Gibraltar.

De wedstrijd in Amsterdam staat onder leiding van Stephanie Frappart, de eerste keer in de geschiedenis dat Oranje voetbalt onder een vrouwelijke scheidsrechter. Het duel is bovendien aangewezen als testevenement. Daarom zijn in de Johan Cruijff ArenA 5000 fans aanwezig.

Bijzondere ontknoping

Tijdens het Europees kampioenschap in 2004 beleefde het Nederlands elftal tegen Letland een van de meest bijzondere dagen in de historie. Terwijl de ploeg van Dick Advocaat in de laatste groepswedstrijd moest winnen van de Letten om kans te houden op de kwartfinale, mocht concurrent Duitsland niet winnen van het al geplaatste Tsjechië.

