Domper voor Jasper Cillessen: doelman valt uit bij Valencia met blessure

Cillessen verkeerde juist in uitstekende vorm en is eerste keus bij Valencia dit seizoen. Hij keerde onder bondscoach Louis van Gaal ook weer terug bij het Nederlands elftal en stond in de laatst gespeelde interland tegen Noorwegen in november in de basis. De voormalige doelman van Ajax verving toen de geblesseerde Justin Bijlow.

Real Sociedad ten koste van Atlético Madrid naar kwartfinale

Het bekeravontuur van Atlético Madrid in Spanje is voorbij. De ploeg van coach Diego Simeone ging woensdag in de achtste finales ten onder bij Real Sociedad, dat vorige maand nog verantwoordelijk was voor de uitschakeling van PSV in de Europa League.

De Belg Adnan Januzaj opende na ruim een half uur de score voor Sociedad. Alexander Sørloth, voormalig speler van FC Groningen, verdubbelde kort na rust de voorsprong. Atlético wist daar niets meer tegen in te brengen.

Real Madrid en FC Barcelona komen donderdag in actie in de achtste finales van het Spaanse bekertoernooi.

Duitsland: Hannover schakelt Borussia Mönchengladbach uit in bekertoernooi

Borussia Mönchengladbach heeft zich in de achtste finales van het Duitse bekertoernooi laten verrassen door Hannover 96. De huidige nummer 12 uit de Bundesliga verloor met 3-0 bij de nummer 12 uit de tweede Bundesliga.

Maximilian Beier maakte twee doelpunten voor Hannover. Sebastian Kerk benutte tussen die twee treffers door een strafschop. Mark Diemers, die door Hannover van Feyenoord wordt gehuurd, bleef op de reservebank zitten.

RB Leipzig drong wel door tot de kwartfinales. Het elftal van trainer Domenico Tedesco won met 2-0 van Hansa Rostock. Solomon Owusu Bonnah, een 18-jarige speler afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax, viel kort voor tijd in bij Leipzig.

Oranje-doelman Mark Flekken was met SC Freiburg ook succesvol. De Limburger won met zijn elftal met 4-1 bij Hoffenheim. Flekken speelde het gehele duel mee.

Hertha BSC, met wisselspeler Jurgen Ekkelenkamp, strandde in de achtste finales. De thuiswedstrijd tegen Union Berlin eindigde in 2-3.

Bayern München en Borussia Dortmund werden eerder al uitgeschakeld in de Duitse beker.

Frankrijk: Botman en Lille verlengen ongeslagen status tot negen duels

Lille kruipt in de Franse voetbalcompetitie langzaamaan omhoog. De regerend kampioen versloeg woensdag FC Lorient met 3-1 en is nu al negen duels op rij ongeslagen.

De Nederlandse verdediger Sven Botman speelde het gehele duel mee bij Lille, dat na een half uur al leidde met drie doelpunten verschil. Isaac Lihadji, Moritz Jenz en Reinildo Mandava scoorden. Pas in blessuretijd van de tweede helft deed Lorient via Sambou Soumano iets terug.

Lille is door de lange ongeslagen reeks gestegen naar de achtste plek. De achterstand op nummer 2 OGC Nice is 7 punten.