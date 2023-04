Max Verstappen grijpt naast pole position in Baku

Voordat zondag de race wordt afgewerkt, komen de coureurs zaterdag (vanaf 15.30 uur Nederlandse tijd) in actie voor de punten. Er wordt dan een sprintrace verreden, waarvoor ’s ochtends om 10.30 uur de kwalificatie op de rol staat.

Na vier weken zonder race wordt komende zondag in Baku, Azerbeidzjan, de vierde Grand Prix van het seizoen verreden. Verslaggever Erik van Haren is in Baku en blikt vooruit op de race, ook gaat hij in op de dromen van Max Verstappen buiten de Formule 1. Tekst gaat verder onder de video.

Drama De Vries

De kwalificatie in Baku eindigde vrijdag al na een paar minuten voor Nyck de Vries. De Nederlander dook met zijn bolide de muur in. De rode vlag werd direct getoond. Voor De Vries zat het er direct op. Nadat de kwalificatie eindelijk hervat kon worden, besloot Pierre Gasly zijn auto de muur in te sturen, en lag de boel wéér minuten stil. Toen Q1 eindelijk kon worden hervat, reed Verstappen zich zonder problemen (beste tijd) bij de eerste 15.

En zoals vrijwel altijd leverde ook het tweede gedeelte van de kwalificatie geen problemen op voor de huidige leider in de stand om het wereldkampioenschap. Verstappen was ook in Q2 te snel voor iedereen.

Zinderend slot

In Q3 zette Verstappen als eerste tijd 1.40, 445 neer. Ferrari-coureur Charles Leclerc slaagde erin dezelfde tijd neer te zetten, maar omdat Verstappen als eerste in actie kwam bleef hij op dat moment de nummer één. Maar uiteindelijk bleek Leclerc toch sneller. En dus moet Red Bull in de achtervolging.