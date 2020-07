Crystal Palace-spits Zaha krijgt Ku Klux Klan-afbeeldingen toegestuurd

De Engelse spits van Ivoriaanse afkomst werd zondag wakker en zag dat hij op Instagram foto’s van de extreem rechtse groepering Ku Klux Klan had ontvangen.

De foto’s waren begeleid door de volgende test: je kan maar beter niet scoren, jij zwarte c *** of ik kom verkleed naar je huis”, doelde de schrijver waarschijnlijk op de leden van Ku Klux Klan, die vaak lange gewaden dragen. Crystal Palace en Aston Villa speelden zondagmiddag tegen elkaar, en Villa boekte een uiterst belangrijke 2-0 zege.

Levenslang stadionverbod

„Dit is een absolute schande en mag niet gebeuren. We staan achter jou en iedereen die zulke gruwelijke en laffe teksten moet ondergaan Wilfried”, twitterde Crystal Palace. Ook Aston Villa hoopt dat de dader snel wordt achterhaald. „We werken samen met de politie om deze ernstige zaak te onderzoeken en wanneer de boosdoener wordt geïdentificeerd, zal hij een levenslang stadionverbod krijgen”, reageerde de club uit Birmingham.

Volkomen onvergeeflijk

„Het is erg triest dat een speler op de dag van een wedstrijd wakker moet worden met dit laffe en verachtelijke gedrag”, zei trainer Roy Hodgson van Crystal Palace vlak voor de aftrap. „De club en de Premier League doen er alles aan om deze verachtelijke persoon te identificeren. Er is letterlijk geen excuus. Het is volkomen onvergeeflijk.”

