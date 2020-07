Engelse politie arresteert 12-jarige jongen in racismezaak-Zaha

De aanvaller van Ivoriaanse afkomst maakte zondag voor het begin van de uitwedstrijd tegen Aston Villa (2-0) bekend dat hij racistische bedreigingen had ontvangen, vermoedelijk van een fan van Aston Villa. Daarbij ging het onder meer om foto’s van de extreem rechtse groepering Ku Klux Klan. Bij de beelden stond de volgende tekst: ’je kan maar beter niet scoren, jij zwarte c *** of ik kom verkleed naar je huis”, doelde de afzender waarschijnlijk op de leden van Ku Klux Klan die vaak lange gewaden dragen.

Beide clubs spraken schande van de racistische berichten. „Dit is een absolute schande en mag niet gebeuren. We staan achter je, Wilfried, en iedereen die zulke gruwelijke en laffe teksten moet ondergaan”, liet Crystal Palace weten.

„We betreuren de walgelijke berichten die naar Wilfried Zaha zijn gestuurd”, gaf Aston Villa te kennen. „We veroordelen alle vormen van rassendiscriminatie en steunen Crystal Palace. We werken samen met de politie in het onderzoek in deze zeer ernstige zaak. Wanneer de boosdoener geïdentificeerd is, zal Aston Villa een levenslang stadionverbod opleggen.”

„Het is erg triest dat een speler op de dag van een wedstrijd wakker moet worden met dit laffe en verachtelijke gedrag”, zei trainer Roy Hodgson van Crystal Palace. „Er is letterlijk geen excuus. Het is volkomen onvergeeflijk.”

Zaha speelde zondag bij Crystal Palace de volledige wedstrijd mee in Birmingham.

