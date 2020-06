Foto’s: Vietnam voetbalt al voor volle tribunes

De autoriteiten in Vietnam achten de kans op besmetting met het coronavirus dusdanig klein, dat bij sommige wedstrijden 30.000 toeschouwers werden toegelaten, zonder al te veel restricties van social distancing.

Aan de toeschouwers werd wel gevraagd beschermende maskers te dragen en bij aankomst in het stadion hun handen te wassen. Ook werd gecontroleerd of er mensen met koorts waren. In Vietnam werd al snel na de uitbraak van de crisis op grote schaal getest en werden zieke mensen in quarantaine geplaatst.

Ⓒ REUTERS

Het voetbal in Vietnam was in maart stilgelegd.

Momenteel zijn er in het land geen doden te betreuren en zijn er officieel nog geen vierhonderd besmettingen. Om zo snel mogelijk de samenleving en de economie weer op gang te krijgen zijn veel beperkende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan opgeheven.

Tran Ngoc Son van Viettel strijdt om de bal met splers van Duoc Nam Ha Nam Dinh. Ⓒ REUTERS