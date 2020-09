Neymar noemt tegenstander racist: ’Had hem harder moeten slaan’

De Braziliaan werd in de slotfase van het verloren duel (0-1) weggestuurd nadat hij tegenstander Alvaro Gonzalez een tik tegen zijn hoofd had gegeven. „Ik sloeg hem, omdat hij een racist is”, zei Neymar tegenover het Franse Téléfoot.

„Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik hem niet in zijn gezicht heb geslagen”, twitterde Neymar na afloop van het verhitte duel. „Het is voor de VAR makkelijk om te zien wat ik doe. maar ik wil nu dat er ook wordt gekeken naar de racist die mij een aap en een klootzak heeft genoemd”, schrijft Neymar. „Ik word voor een klein tikje weggestuurd, maar wat gebeurt er met de racisten?”

Tegenstander Gonzalez is zich echter van geen kwaad bewust en beet als de reactie op de tweets van Neymar direct van zich af. „Er is geen plaats voor racisme. Soms moet je gewoon leren verliezen en dat accepteren op het veld”, twittert de verdediger, die als statement bij zijn tekst een foto van zichzelf zet met zijn donkere medespelers bij terugkomst in Marseille.

De Franse voetbalbond heeft nog niet laten weten of het van plan is om een vooronderzoek in te starten.

